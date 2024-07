Dramma sfiorato alla Pria di Arsiero: bambino di 12 anni rischia di annegare, è grave

Arsiero, 18 luglio 2024 – Momenti di paura poco prima delle 13 alla Pria di Arsiero, luogo dove molti bagnanti cercano un momento di refrigerio in queste giornate afose. Un ragazzo di 12 anni ha rischiato di annegare. E’ rimasto sott’acqua a lungo prima che gli altri bagnanti si accorgessero che era in difficoltà. E’ stato quindi tirato fuori dall’acqua e sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto un’ambulanza del Suem 118, ma, accertato che era in condizioni critiche, è stata chiamata l’eliambulanza che l’ha trasportato al San Bortolo di Vicenza, dove è ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica