Dopo due mesi si accorgono che Tik Tok è usato dai propagandisti Pro Putin (bastava guardare)

Avevamo già segnalato l’enorme quantità di post no vax presenti su Tik Tok, in maniera sproporzionata rispetto alla piccola porzione di popolazione che ha deciso di non vaccinarsi. Avevamo anche segnalato l’incredibile frequenza di post Pro Putin. Ora arriva anche l’allarme dagli USA.

Video maldestri, citazioni parziali di giornalisti, teorie del complotto, attacchi strumentali a Zelensky, video propagandistici che negano le violenze perpetrate ai danni della popolazione ucraina, spesso mescolati a messaggi tendenti al livello ‘terrapiattismo’.

Nel momento in cui si prova a segnalarli, non accade alcunché, la risposta è che ‘il post non viola’ le norme previste dal social.

Così, mentre il mondo si concentrava sul social del boomer (Facebook) o su Twitter, ha preso sottogamba l’altro social ormai affermato, TikTok.

Nulla da dire sull’efficacia di TikTok come strumento di divertimento, vista l’enorme quantità di video spassosi, ma in pochi denunciano la presenza di fake news o di messaggi propagadistici. Ora arriva un’analisi qualificata. Resta da chiederci, perché così tardi? Forse perché gran parte dei giornalisti sono concentrati all’autoreferenzialità dei media classici? Può essere. Fatto sta che la portata di TikTok è sottovalutata da gran parte del giornalismo italiano e dei grandi media. Almeno fino ad ora.

“L’operazione di trolling online della Russia – scriveva ieri il The Guardian – sta diventando sempre più decentralizzata e sta guadagnando “un’incredibile trazione” su TikTok con la disinformazione volta a seminare dubbi sugli eventi in Ucraina, ha avvertito un ricercatore di social media statunitense. Darren Linvill, professore alla Clemson University, nella Carolina del Sud, che studia l’operazione di allevamento di troll dell’Internet Research Agency (IRA) collegata al Cremlino dal 2017, ha affermato che sta riuscendo a creare post dall’aspetto più autentico.