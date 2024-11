Donata alla Protezione Civile di Vicenza un’elettropompa sommergibile

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

È stata consegnata nel magazzino di via Frescobaldi l’elettropompa sommergibile per drenaggio a uso professionale, donata dalla ditta Franklin Electric di Dueville alla protezione civile di Vicenza.

«Un sentito ringraziamento da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale alla Franklin Electric – le parole del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai -. Come purtroppo tutti sappiamo, le emergenze meteo sono sempre più frequenti nel nostro territorio: questo dono, che andrà a incrementare la dotazione strumentale della nostra protezione civile, dimostra dunque grande sensibilità, oltre che generosità, da parte della ditta, che ringrazio ancora».

Un bel gesto di generosità, dunque, accolto con un sentito ringraziamento anche dall’assessore con delega alla protezione civile Matteo Tosetto, presente alla consegna assieme al responsabile della pc del Comune di Vicenza Giorgio Casaro, ad alcuni volontari della protezione civile, e al marketing manager della ditta Rodolfo Nosilia.

«Non possiamo che ringraziare di cuore la Franklin Electric per la loro grande generosità – commenta l’assessore Tosetto -. Questo dono sarà infatti utilissimo per il prezioso lavoro dei nostri volontari della protezione civile, in una delle tante emergenze metereologiche che, purtroppo, sono sempre più frequenti nel nostro territorio, e non solo».

L’elettropompa donata dalla ditta è una pompa sommergibile adatta al drenaggio di acque chiare e torbide, idonea all’impiego in cantieri edili e nel pompaggio di liquidi anche abrasivi. Grazie alla sua maneggevolezza può essere trasportata facilmente.

La Franklin Electric è leader globale nella produzione e vendita di sistemi e componenti per la movimentazione dell’acqua. Riconosciuta come leader tecnico nei suoi prodotti e servizi, l’azienda vanta clienti in tutto il mondo in diversi ambiti: dal residenziale al commerciale, dall’agricoltura alla municipalità e applicazioni con idrocarburi. Con la sede centrale situata a Fort Wayne (Indiana, negli Stati Uniti), Franklin conta in tutto oltre 6000 dipendenti, distribuiti in 20 paesi e produce un fatturato di 2.1 miliardi di dollari.

Dalla sede di Dueville, VI, Franklin Electric Srl gestisce il mercato EMEA che include Europa, Medio Oriente ed Africa.