Domenica bomba day a Montebello: sospesi treni e chiusa autostrada per disinnescare ‘Country Girl’

Montebello Vicentino, 15 dicembre 2024: operazioni di bonifica dell’ordigno residuato bellico inesploso “Country Girl”

Nella giornata di domenica 15 dicembre 2024 si svolgeranno, a cura del personale militare del Comando 8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore” di Legnago (VR), le operazioni di neutralizzazione, trasporto e distruzione della bomba d’aereo della seconda guerra mondiale rinvenuta lo scorso 5 novembre in Comune di Montebello Vicentino (VI), Contrada Ronchi, all’interno del cantiere per la realizzazione del progetto ferroviario alta capacità/alta velocità Verona-Padova, 1° lotto funzionale Verona-bivio Vicenza.

Per coordinare l’attività delle diverse strutture operative preposte alla gestione dell’emergenza a tutela della sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità domenica 15 dicembre 2024 verrà costituito il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) presso i locali della sede municipale di Montebello Vicentino.

A partire dalle ore 8:30 sarà prevista l’attività di evacuazione della popolazione insistente nel territorio del Comune di Montebello Vicentino per un raggio di sicurezza di 468 metri dal punto di rinvenimento del manufatto, con interdizione della circolazione autostradale, stradale, ferroviaria e aerea. All’interno di tale area di sgombero, che insiste per la maggior parte nell’ambito territoriale del Comune Montebello Vicentino, Contrada Ronchi, risiedono circa 100 persone. Le persone evacuate, se necessario, potranno usufruire del servizio di accoglienza e assistenza organizzato dall’Amministrazione Comunale presso il locale Palazzetto dello Sport.

Al termine dell’attività di bonifica e di messa in sicurezza dell’ordigno, il residuato bellico verrà trasferito presso l’area di “cava Manfrinato” in Comune di Alonte per le successive operazioni di distruzione.

Nel suindicato perimetro di sicurezza, dal punto di vista infrastrutturale, insistono la linea ferroviaria Milano-Venezia e una tratta dell’autostrada A4 BS-PD.

La circolazione lungo l’asse autostradale verrà sospesa tra il casello di Montebello Vicentino e il casello di Montecchio Maggiore/Intersezione con la Superstrada Pedemontana Veneta, in entrambe le direzioni di marcia, a partire dalle ore 9:30 fino alle ore 14:00 e comunque fino alla conclusione delle operazioni di despolettamento e neutralizzazione dell’ordigno.

Il traffico verrà deviato sulla SR 11 “Padana Superiore”, lungo la quale verrà garantita la circolazione dei veicoli per tutta la durata delle operazioni, con la eventuale contestuale predisposizione di percorsi alternativi in caso di congestione.

Alla luce della possibilità di disagi e rallentamenti della circolazione stradale, si raccomanda di evitare il transito lungo le suindicate arterie negli orari in cui si svolgeranno le predette attività di bonifica.

Si evidenzia che nell’area interessata dalle operazioni di bonifica insiste anche un tratto della linea ferroviaria Milano-Venezia e, pertanto, la circolazione ferroviaria tra Verona e Vicenza sarà sospesa a partire dalle ore 9:30 fino alle ore 14:00 e, comunque fino alla conclusione delle operazioni di despolettamento e neutralizzazione dell’ordigno, con apposita rimodulazione dei servizi a cura del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

È stato disposto il divieto di sorvolo all’interno dello spazio aereo sovrastante il Comune di Montebello Vicentino (per un’area avente raggio di 468 metri in orizzontale e in verticale dal punto di svolgimento delle operazioni di neutralizzazione dell’ordigno), nonché all’interno dello spazio aereo sovrastante l’area della Cava Manfrinato nel Comune di Alonte (per un’area avente raggio di 300 metri in orizzontale e in verticale dal punto di svolgimento delle operazioni di distruzione dell’ordigno).

Informazioni di dettaglio sui provvedimenti di circolazione autostradale e ferroviaria sono sui siti web delle Società di gestione delle reti di circolazione sopra menzionate.