Domani sciopero dei medici: visite a rischio

Mercoledì 20 novembre, i medici e gli operatori sanitari italiani scioperano per protestare contro le condizioni di lavoro, i salari e la sicurezza professionale. L’iniziativa coinvolge i principali sindacati e la federazione degli ordini dei medici, con il supporto anche degli infermieri. La protesta si concentra sulla necessità di misure adeguate per garantire dignità, sicurezza e una valorizzazione della sanità pubblica. Tra i motivi dell’agitazione ci sono i bassi aumenti salariali previsti nella legge di Bilancio, la crescente aggressività nei confronti del personale sanitario e la preoccupazione per l’assunzione di medici stranieri. Si stima che l’astensione possa causare il rinvio di 1,2 milioni di prestazioni sanitarie, mentre le urgenze e gli interventi legati all’emergenza saranno garantiti. Il malcontento è anche legato alla fuga di professionisti all’estero e alla carenza di personale, che mette sotto pressione gli operatori rimasti.