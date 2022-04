Domani la Basilica palladiana si tinge di blu

Sabato 2 aprile la Basilica palladiana si illuminerà di blu come molti altri monumenti che in tutto il mondo celebrano la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita dall’Onu nel 2007.

Il Comune di Vicenza ha infatti aderito all’iniziativa proposta dal Coordinamento provinciale autismi Vicenza per richiamare l’attenzione su questo disturbo del neuro-sviluppo che coinvolge principalmente linguaggio e comunicazione, interazione sociale, interessi ristretti, stereotipati e comportamenti ripetitivi. L’autismo è una infatti disabilità che dura tutta la vita e influisce sul modo in cui una persona comunica e si rapporta con le altre persone. Rappresenta inoltre una delle condizioni più complesse e difficilmente gestibili, nelle forme più gravi, che emergono nell’età evolutiva

La giornata del 2 aprile culminerà nell’accensione delle luci della Basilica, ma diversi sono i momenti di sensibilizzazione sul tema dell’autismo.

Alle 17 l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto sarà in vicolo Cieco Retrone 6, nella sede di Anffas onlus Vicenza, dove in occasione dell’iniziativa “Per il BLU mi tingo di BLU” sarà presentata l’opera collettiva Ripetizione Evolutiva, una serie di formelle in ceramica create dalle persone del centro diurno di Fondazione Anffas Vicenza Ferruccio Poli onlus di Lisiera di Bolzano Vicentino.

Alle 18.30 le associazioni del Coordinamento provinciale autismi Vicenza presenteranno le proprie attività nella Loggia del Capitaniato in piazza dei Signori. Il Coordinamento è stato costituito di recente dalle associazioni ABAut Onlus, ANGSA Veneto ODV, Autismo Triveneto ODV e dal Gruppo Asperger Veneto ODV – sezione di Vicenza, per fornire una risposta sempre più puntuale alle richieste delle persone con autismo e del loro nucleo familiare, per costruire e mantenere proficui rapporti con le istituzioni, per garantire formazione, sensibilizzazione e la costruzione di progettualità di qualità.