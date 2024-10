Docente dell’Università di Verona precipita e muore in montagna

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

https://whatsapp.com/channel/0029VamMqWZDzgTBs9e3Ko3c

La comunità accademica di Verona è sotto shock per la tragica morte di Francesca Rossi, docente di Econometria, deceduta domenica scorsa durante un’escursione sul monte Legnone, in provincia di Lecco. La professoressa, 45 anni, originaria di Tirano (Sondrio), è precipitata da un sentiero a circa 2.200 metri d’altitudine, perdendo la vita in seguito a una caduta di circa 200 metri. Rossi era accompagnata dal fratello Stefano e un amico, che hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Francesca Rossi era un’apprezzata docente all’Università di Verona dal 2016 e ricercatrice nel campo dell’Econometria teorica. I funerali si terranno a Tirano, suo paese natale.