Discussione per un parcheggio degenera in lite con spinte e ceffoni: interviene la Polizia

Verso le ore 19.30 di ieri, le Volanti della Questura sono intervenute in Piazza XX Settembre a Vicenza, dove era stata segnalata una lite in strada tra due persone che si aggredivano vicendevolmente con violenti spintoni e reciproci schiaffi al volto.

Gli Agenti, giunti sul posto, separavano le parti ed acquisivano le testimonianze dei presenti per ricostruire l’accaduto.

Si accertava, pertanto, che uno dei due, dovendo parcheggiare in Piazza XX Settembre per effettuare delle commissioni, non trovando spazi per la sosta, spostava una bicicletta appoggiata sull’attiguo marciapiede, posizionandola a ridosso di un muro, in modo da liberare spazio per il parcheggio della propria autovettura. Il proprietario della bicicletta, accortosi del gesto, usciva da un vicino negozio, presso cui si trovava per effettuare delle compere, a chiedeva spiegazioni all’automobilista. Ne nasceva una discussione che da subito degenerava in una colluttazione con spinte e ceffoni reciproci.

Gli Agenti intervenuti separavano i due contendenti, appurando che fortunatamente nessuno lamentava ferite o la necessità di cure mediche.

I due litiganti venivano pertanto informati delle facoltà di legge, riservandosi di sporgere querela per l’accaduto.