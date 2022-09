Ieri in un editoriale dal titolo “Elezioni-FdI sopra il 30% in Veneto?” vi avevamo riferito che molti sondaggi danno Giorgia Meloni vincente anche nella nostra Regione, ovviamente a spese della Lega, da decenni Partito egemone in Terra di San Marco.

Ci siamo soffermati ovviamente sul malessere con serpeggia fra quadri dirigenti e militanti leghisti veneti, indispettiti per le liste “confezionate” a scapito dei territori, con soli candidati di stretta osservanza salviniana.

Questo malessere si è fatto palpabile in occasione del comizio che il Capitano ha tenuto ieri in Piazza dei Signori a Treviso, annunciato sui social, sottolineando che Salvini sarebbe stato accompagnato dal Governatore Luca Zaia e dal Sindaco Mario Conte.

Apriti cielo!

Il profilo Facebook di Conte è stato inondato da messaggi dai toni decisamente ostili.

“Farsi accompagnare da Mario e da Zaia, l’unico modo per non trovarsi con tre persone davanti. Temo la pernacchia”, “Ci siamo con i pomodori”, “Eviterò il centro”, questi alcuni commenti, con l’apoteosi della protesta a mio avviso raggiunta con questo messaggio “Dighe che el vegna el 26”.

Va sottolineato che questi interventi erano quasi tutti firmati, segno che la protesta viaggia ormai alla luce del sole.

Non era certo un bel viatico per il comizio del Capitano, che si è comunque svolto, ma alla presenza di circa 6/700 persone.

L’epoca delle folle osannanti in Veneto sembra per il momento tramontata per Salvini, le cui preoccupazioni per la scalata della Meloni si sono percepite in questo passaggio del suo discorso: «Non pensate che tanto il centrodestra ha vinto e quindi posso andare al mare o in gita il prossimo 25 settembre», il che fa chiaramente capire che il leader avverte il fiato sul collo dell’alleato, e teme l’astensionismo di protesta di iscritti e simpatizzanti.

Evidentemente i dati che Salvini ha in mano, quelli riservati, confermano i timori del sorpasso dei FdI, e quel “Dighe che el torna el 26” assume così il suono sinistro di una tragedia annunciata.