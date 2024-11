Despar Nord: Devino Festival diventa Devino Tour

Dopo il record di pubblico registrato all’appuntamento con il “DeVino Festival”, ideato da Despar Nord per avvicinare gli appassionati e i curiosi al mondo dell’enologia e alle particolarità del vino, il marchio dell’Abete ha organizzato per il prossimo 16 novembre il “DeVino tour”, un’iniziativa che si terrà all’interno dei 24 Interspar del Veneto e che, nel medesimo momento, sarà presentata anche negli Interspar di Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lombardia.

Si tratta di un evento itinerante che prevede, dalle ore 16.30 alle ore 19.30 del prossimo sabato all’interno dei punti vendita appositamente allestiti per l’occasione, un percorso di degustazione dei vini dei diversi territori provinciali e regionali coinvolti.

A fare da guida tecnica ed esperienziale all’interno degli Interspar a clienti e ad appassionati saranno presenti per l’occasione degli esperti sommelier, enologi o i proprietari delle cantine stesse, che proporranno e racconteranno alcune fra le etichette di una specifica cantina, selezionata per il rapporto con il territorio coinvolto e per la qualità della proposta enologica.

Non servirà alcuna prenotazione e la degustazione sarà assolutamente gratuita, permettendo così di poter far conoscere ai partecipanti le espressioni e le caratteristiche di produzione dei vini realizzati in diverse province della regione.

A fare da supporto tecnico ci sarà per i più curiosi anche il Sommelier Digitale di Despar, scaricabile dalla apposita App Despar Tribù, che consiglierà anche i più adeguati abbinamenti e i più coinvolgenti binomi fra il cibo e i vini presentati e anche fra quelli a disposizione nelle fornite e apprezzate teche dei punti vendita Despar.

“Siamo entusiasti dell’interesse che i clienti e appassionati stanno dimostrando le nostre diverse iniziative dedicate alla promozione del vino di qualità e alla valorizzazione delle eccellenze dei territori e delle loro tradizioni vinicole. – ha dichiarato Enzo Masola, Category Manager Vini di Despar Nord – Con questo tour, vogliamo offrire ai nostri clienti non solo la possibilità di degustare una selezione di vini, ma soprattutto l’occasione di vivere un’esperienza educativa e coinvolgente, durante la quale esperti sommelier, enologi o addirittura i proprietari delle cantine, sveleranno le storie, le tecniche e la passione che rendono ogni etichetta unica. Siamo convinti che questo percorso avvicinerà ancora di più il nostro pubblico al mondo del vino, trasformando ogni degustazione in un momento speciale di condivisione.”.

Alla pagina web DeVino on tour è possibile vedere la lista dei punti vendita interessati dal tour e acquisire maggiori informazioni su cantine e vini previsti in degustazione.

