Derubato del camper a Ostia, torna in Veneto assieme a mamma e figlio senza nulla

Odissea per un padovano di 38 anni, Davide Righetto, dipendente di Etra e residente a Vigonza. L’uomo aveva trascorso una settimana di ferie in camper a Tropea (Vibo Valentia) con il figlio di quattro anni e mezzo e la mamma. Venerdì 18 luglio, ha iniziato il viaggio di ritorno dalla Calabria, pianificando una sosta a Ostia per rendere il viaggio meno faticoso e permettere al piccolo di fare un ultimo bagno al mare prima di tornare a casa. Ha parcheggiato alle 6.30 e con mamma e figlio è andato in spiaggia, lasciando il mezzo in vista e vicino ad altri camper per evitare furti. Ma così non è stato.

Il camper è stato rubato. Si è trovato così con la mamma e il figlio, vestiti solo con costumi da bagno e ciabatte e senza soldi. Ad aiutarli nell’immediato, due senzatetto che hanno donato loro alcune magliette per coprirli. Ha poi contattato le forze dell’ordine per formalizzare la denuncia di furto. Nel mezzo, oltre a biciclette ed effetti personali, vi erano anche medicine per il figlio e la madre. Il 38enne è riuscito a farsi mandare 200 euro dal fratello ed i tre sono rientrati a Vigonza prendendo una corriera da Roma.

Successivamente, grazie all’assistenza di un assistente sociale, hanno appreso che una corriera per Padova sarebbe partita da Roma Tiburtina. Davide ha ricevuto del denaro dal fratello, sufficiente per acquistare i tre biglietti del viaggio.

Domenica mattina, alle 6, l’incubo è finalmente terminato e Davide, insieme alla mamma e al figlio, è arrivato a Vigonza.