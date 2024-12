Derubano anziani nel Vicentino: denunciati uomo e donna cileni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

All’inizio di novembre, tre furti con destrezza sono stati consumati in altrettanti esercizi commerciali di Schio e Piovene Rocchette. Le vittime, tutte persone anziane, si sono viste sottrarre i portafogli custoditi nelle loro borse. In uno dei casi, i ladri hanno utilizzato una tessera bancomat rubata per effettuare acquisti fraudolenti per un totale di circa 4.000 euro in un negozio di Thiene.

Due degli episodi sono stati denunciati ai Carabinieri della Stazione di Schio, mentre il terzo è stato segnalato alla Stazione di Piovene Rocchette. Le successive indagini, condotte con l’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi coinvolti, hanno permesso di individuare i responsabili: un uomo di 50 anni e una donna di 23, entrambi di nazionalità cilena e residenti nella provincia di Roma.

I due sono stati deferiti in stato di libertà per furto con destrezza in concorso. Per uno degli episodi, sono stati inoltre accusati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento.