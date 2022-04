Delirio No-vax: imbrattata sede di Azienda Zero e minacce a Zaia

La sede di Azienda Zero, il nucleo dell’organizzazione sanitaria del Veneto, che si trova a Padova, in Passaggio Gaudenzio, e quella dell’Agenzia delle Entrate, sono state imbrattate da ignoti che, sull’ingresso e sui muri adiacenti, hanno vergato scritte minacciose come “i vax uccidono”, “il vero virus è il nazismo” e “Zaia carnefice nazista”.

“Uno sfregio tanto becero quanto inutile – commenta il Presidente della Regione Veneto – ultimo di numerose testimonianze di un clima d’odio che sta avvelenando il Paese, che certo non riusciranno a scalfire l’impegno di Istituzioni e Amministratori in una fase storica così difficile come quella che stiamo vivendo. Questi incivili – conclude Zaia – evidentemente non hanno imparato la prima lezione della democrazia, che è contrastare le idee con altre idee e non con la violenza”.