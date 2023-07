CUOA e F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici presentano la seconda edizione del FIS TALENT PROGRAM

CUOA Business School è partner della Direzione aziendale di F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici nella progettazione e realizzazione del FIS TALENT PROGRAM, un percorso di formazione per lo sviluppo delle competenze manageriali rivolto a 26 giovani promettenti collaboratori.

Dopo il successo che sta ottenendo la prima edizione avviata a dicembre del 2022 (per 14 mesi) è stato progettato un secondo percorso di sviluppo aziendale specificatamente progettato sulle caratteristiche e peculiarità aziendali, in linea con la visione e il piano strategico di F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici . Il corso d’alta formazione è iniziato a luglio di quest’anno. I contenuti, come detto, sono stati definiti e condivisi attraverso il dialogo con la direzione risorse umane di F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici, per garantire una sicura ricaduta applicativa in linea con le esigenze organizzative dell’azienda. L’obiettivo dell’intero corso consiste nel fornire strumenti e conoscenze evolute e innovative per accompagnare il successo e la crescita sostenibile dell’azienda.

Sviluppare i talenti in un’organizzazione è un’opportunità di crescita per l’azienda stessa. Investire nelle potenzialità dei propri collaboratori consente infatti di affrontare le sfide future e operare al meglio in ambienti complessi. Ciò migliora l’efficienza operativa, favorisce l’innovazione e crea una cultura aziendale orientata alla crescita.

Il FIS Talent Program è di fatto una scuola di impresa interna, basata su un approccio continuo e strutturato, per fornire una solida base di conoscenze di general management e comprendere l’importanza delle variabili organizzative che l’attuale fase di cambiamento comporta. Saranno utilizzate metodologie didattiche coordinate, agevolate da metodologie didattiche di volta in volta differenti per promuovere l’apprendimento di materie e ambiti interdisciplinari. Ulteriore cifra distintiva è lo sviluppo delle soft skills dei partecipanti.

Durante tutto l’arco del progetto i partecipanti verranno coinvolti in lezioni on site nella sede CUOA, in moduli didattici on demand e attività formative per lo sviluppo delle competenze relazionali. Avranno inoltre l’opportunità di sperimentare nel concreto divenire aziendale quanto appreso attraverso Project Work e Business Game.

Giuseppe Caldiera, Direttore Generale di CUOA Business School ha dichiarato: “Questa seconda edizione del programma F.I.S Talent Program è per noi motivo di particolare soddisfazione. Abbiamo trovato con l’azienda una piena comunione di intenti: lavorare con i giovani talenti, perché in un contesto protetto e definito, abbiano la possibilità di prepararsi, di realizzarsi e di esprimere le loro potenzialità, in una logica di crescita reciproca, personale e aziendale. Siamo grati a F.I.S. per la fiducia accordataci e per aver apprezzato le nostre metodologie e il nostro lavoro di accompagnamento su misura”.

Corrado Biumi, Direttore risorse umane di F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici ha così commentato: “La nostra azienda promuove la diffusione di una cultura di conoscenze condivise e ritiene fondamentale sostenere e accompagnare nei singoli percorsi di carriera i giovani colleghi anche attraverso percorsi di formazione come questo. I risultati della partnership con CUOA ci stanno dando soddisfazioni, e lo possiamo dire oggi che la prima edizione del FIS Talent Program si avvicina alle sue fasi conclusive. Quello iniziato lo scorso dicembre è un processo in continua evoluzione e che proseguirà anche dopo il termine di questa seconda edizione.