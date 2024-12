CSI Cogollo: spunta una testimone nel caso della milionaria scomparsa

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Ana Maria Henao, milionaria americana di 40 anni, è scomparsa il 2 febbraio da Madrid. Gli investigatori ipotizzano che l’ex marito, il serbo David Knezevich, l’abbia uccisa e occultato il corpo nei boschi vicino all’Altopiano di Asiago. Knezevich, ora in carcere a Miami per omicidio e occultamento, sarebbe stato avvistato nei mesi scorsi a Cogollo del Cengio con un’altra persona, forse complice. Una residente di Cogollo del Cengio ha riferito di aver visto, in inverno, un uomo somigliante a David Knezevich, l’ex marito di Ana Maria Henao, ora in carcere a Miami per omicidio. La testimone avrebbe anche notato la presenza di un’altra persona, forse una donna, che potrebbe averlo aiutato a occultare il corpo.

Le indagini rivelano che Knezevich aveva noleggiato un’auto senza GPS, rubato una targa e acquistato spray nero e nastro adesivo. Le telecamere a Madrid lo avrebbero ripreso mentre disattivava la videosorveglianza di Ana e usciva dal suo appartamento con una valigia, presumibilmente contenente il corpo della donna.

Il GPS della scatola nera dell’auto ha tracciato una sosta prolungata nei boschi vicentini durante il suo viaggio di ritorno a Belgrado. Nonostante le ricerche, il corpo di Ana Maria non è ancora stato trovato. Il movente sarebbe legato alla loro società immobiliare da 15 milioni di dollari.