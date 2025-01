Crede di avere una relazione con Brad Pitt e viene truffata di 830 mila euro: donna finisce sul lastrico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Anne, una donna francese di 53 anni, madre e decoratrice d’interni con una vita apparentemente tranquilla, non avrebbe mai immaginato di diventare vittima di una truffa amorosa. Eppure, un falso Brad Pitt è riuscito a ingannarla per oltre un anno e mezzo, sottraendole la somma record di 830.000 euro. La vicenda, un mix di phishing, deep fake e manipolazione emotiva, ha distrutto la sua vita. La vicenda è raccontata dalla testata giornalistica francese TF1.

L’inizio della truffa

Tutto è iniziato nel febbraio 2023, quando Anne, durante una vacanza a Tignes con il marito e la figlia, si iscrive per la prima volta su Instagram. Qui viene contattata da una donna che si presenta come Jane Etta Pitt, madre dell’attore Brad Pitt, e che insinua che Anne possa essere “la donna giusta” per suo figlio. Anne, incuriosita ma ignara, risponde ai messaggi e cade nella trappola.

Il falso Brad Pitt, approfittando della crisi matrimoniale di Anne, instaura con lei una relazione virtuale sempre più intima. La convince della sua autenticità inviandole messaggi romantici, poesie, e persino foto e video deep fake che sembrano confermare la sua identità.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Le richieste di denaro

Dopo aver conquistato la sua fiducia, il truffatore inizia a chiederle denaro con scuse sempre più elaborate: da spese doganali per regali di lusso mai ricevuti a costi per presunte cure mediche per un cancro ai reni. Anne, che nel frattempo ha ricevuto una liquidazione di 775.000 euro dopo il divorzio dal marito, versa somme ingenti su conti esteri, convinta di aiutare l’attore.

Il declino personale

La truffa ha avuto gravi ripercussioni sulla vita di Anne. Il rapporto con la figlia Margaux si deteriora, e Anne si isola completamente, ossessionata da questa relazione irreale. Solo nell’estate del 2024, dopo aver visto il vero Brad Pitt con una nuova compagna sui giornali, Anne inizia a rendersi conto dell’inganno.

Anne, ormai ridotta sul lastrico, ha perso la casa e tutti i suoi beni, tentato il suicidio tre volte, e ora vive con un’amica. Ha avviato una raccolta fondi online per finanziare le spese legali e, su consiglio medico, è stata ricoverata in una clinica per depressione grave.



Dopo aver sporto denuncia, il caso è stato affidato a una brigata specializzata della polizia giudiziaria. “Mi chiedo perché sono stata scelta per subire un tale dolore. Non ho mai fatto del male a nessuno”, racconta Anne tra le lacrime.

Questa vicenda straordinaria e devastante è un monito sui pericoli delle truffe online e sull’abilità dei malintenzionati di sfruttare la vulnerabilità delle loro vittime.