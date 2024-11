Creano una bomba seguendo un video su TikTok: tre studenti feriti e polemiche sulla moderazione del social

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La scuola Jean-Lurçat di Angers (Francia) è sotto shock dopo un grave incidente avvenuto mercoledì, quando tre studenti sono rimasti feriti dall’esplosione di una bomba artigianale, realizzata seguendo un video trovato su TikTok. L’episodio si è verificato durante la ricreazione: i ragazzi, riunitisi nei bagni, hanno miscelato prodotti per la casa in bottiglie di plastica, causando una deflagrazione.

“Abbiamo sentito un boato, sembrava una vera bomba”, ha raccontato una studentessa. Un altro compagno ha definito l’accaduto “spaventoso e scioccante”.

Secondo diverse fonti, i ragazzi avrebbero cercato di riprodurre un video virale che spiegava come costruire ordigni artigianali utilizzando prodotti di uso comune. Episodi simili sono stati associati anche a un’altra sfida virale, ispirata dal rapper Jul, in cui gli adolescenti accendono le dita immerse nel gel idroalcolico.

La denuncia delle autorità

“Purtroppo, i social network come TikTok e YouTube offrono una vasta gamma di contenuti pericolosi, tra cui guide per creare esplosivi”, ha dichiarato Stéphane Vincent, del sindacato di polizia Alliance 49. Questi video, facilmente accessibili, sono un rischio concreto per i giovani, che spesso non comprendono le conseguenze delle loro azioni.

La risposta di TikTok

Interpellata sull’accaduto, TikTok ha affermato di lavorare per eliminare contenuti pericolosi. “I nostri team di moderazione utilizzano tecnologie avanzate per identificare e rimuovere questo tipo di video”, ha dichiarato la piattaforma in una nota. Tuttavia, gli esperti sottolineano le lacune nel sistema. “Su Facebook e Instagram, la moderazione è prevalentemente umana, mentre su TikTok e X (ex Twitter) si basa maggiormente su algoritmi, che possono essere fallibili”, spiega Stéphanie Laporte, fondatrice dell’organizzazione Otta.

Nonostante TikTok abbia rafforzato la vigilanza sulle sfide online dal 2022, episodi come quello di Angers sollevano interrogativi sull’efficacia della moderazione e sulla responsabilità delle piattaforme digitali.