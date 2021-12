Covid: cinque regioni a rischio zona gialla, tra queste anche il Veneto

Oltre alla provincia autonoma di Bolzano e al Friuli-Venezia Giulia, cinque regioni italiane sono a rischio zona gialla: si tratta di Veneto, Calabria, Liguria, Marche e Lazio. Anche la Lombardia, che ha un numero alto di casi positivi, è a rischio ma la soglia critica di occupazione di posti letto è ancora bassa.

Entra in zona gialla la provincia di Bolzano, mentre in Italia risale l’incidenza dei contagi settimanali: 155 ogni 100 mila abitanti, contro i 125 di sette giorni fa. Preoccupa la situazione di alcuni ospedali.

I parametri per andare in zona gialla sono tre: il primo, riguarda un numero di nuovi contagi superiore ai 50 casi a settimana; il secondo con i letti occupati in terapia intensiva oltre il 10%; il terzo con i posti in area medica oltre il 15%.

Nella provincia di Bolzano, sono stati 645 i nuovi contagiati ogni 100 mila abitanti nell’ultima settimana; i posti in area medica occupati sono quasi il 20% e in terapia intensiva più del 17.

In Friuli Venezia Giulia, già in zona gialla, i casi ogni 100 mila persone sono 336, con il 23% di occupazione in area medica e il 14,9 in terapia intensiva.

Il Veneto attualmente sfora due valori: l’incidenza è di 226 casi ogni 100 mila persone, mentre il numero di posti letto occupati in terapia intensiva è del 12%. Ancora inferiore il parametro dell’area medica, con il 9% di letti occupati.