Cosa fare a Pasqua? C’è il Palio del Recioto

Quest’anno il Palio spegne ben 70 candeline. La tradizionale manifestazione dedicata agli amanti del vino Recioto e dell’Amarone si terrà da sabato 30 Marzo a Lunedì 1 Aprile 2024, nel consueto panorama mozzafiato della splendida Valpolicella del Comune di Negrar.. (Fonte: pro Loco Negrar Valpolicella)

Spazio a degustazioni, eventi culturali, musica e tanto divertimento per le vie del paese.

Questo evento enoturistico, di fondamentale importanza per la valorizzazione del territorio, è stato riproposto di anno in anno, con successo e con la medesima passione del passato che lo ha animato fin dalla sua nascita, avvenuta nel lontano 1952, per volontà dell’allora sindaco di Negrar Guido Ghedini.

ELENCO CANTINE PARTECIPANTI:

Aldrighetti, Cà del Monte, Cantina Valpolicella Negrar, Castrum, Corte Merci, Corte Martini, Fla Tio, La Dama Vini, La Quena, Le Banchette, Le Bignele, Mizzon, Monte Pogno, Murari, Recchia Vini, Spada, Terre di Gnirega, Villa Crine.

FOOD TRUCK GOURMET:

Arriva Pedro El Mexico, La Frittoria, Mitimangio, Pepi Dora, The Club Sandwich Jesolo, Truffle Truck, Van Gourmet.

ORARI:

Sabato 30 marzo 2023: dalle 17.00 alle 23.30

Domenica marzo 31: dalle 10.00 alle 23.30

Lunedì 1 aprile: dalle 10.00 alle 22.00

IL PROGRAMMA DELLA 70° Edizione del Palio del Recioto e dell’Amarone 2024:

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2024

Ore 17.30

Cantina Valpolicella Negrar

Convegno – Ingresso libero Cambiamenti climatici, come adattare la viticoltur Promosso da Valpolicella Benaco Banca e Coldiretti Verona, in collaborazione con: Cantina Valpolicella Negrar, Palio del Recioto e dell’Amarone, Consorzio Tutela Vini Valpolicella, Università di Verona, Pro Loco Negrar di Valpolicella. Segue risotto per tutti preparato dalla Protezione Civile di Negrar di Valpolicella e degustazione di vini Domini Veneti offerti da Cantina Valpolicella Negrar

SABATO 30 MARZO 2024

Ore 17.00 – Inaugurazione 70^Palio Recioto e dell’Amarone

Negrar di Valpolicella

Saluto del Sindaco Roberto Grison, dell’Assessore al Turismo e alle Attività di promozione Camilla Coeli, e del Presidente della Pro Loco Negrar di Valpolicella Franco Antolini. Con la partecipazione dei Sindaci della Valpolicella classica.

Ore 17.15 – Esibizione del Corpo Bandistico Comunale di Negrar di Valpolicella

Ore 17.30 – Apertura stand – enogastronomici ed espositori

Ore 18.00 – Live performance – Evento musicale

Ore 22.30 – Chiusura stand cantine

Ore 23.30 – Chiusura stand gastronomici ed espositori

DOMENICA 31 MARZO 2024

Ore 10.00 – Apertura stand enogastronomici ed espositori Negrar di Valpolicella

Ore 18.00 – Live performance – Evento musicale

Ore 22.30 – Chiusura stand cantine

Ore 23.30 – Chiusura stand gastronomici ed espositori

LUNEDÌ 1 APRILE 2024

Ore 10.00 – Apertura stand – enogastronomici – Negrar di Valpolicella

Ore 10.15 – Rito di consacrazione del “Vino Recioto”

(dalle nostre radici religiose e contadine ai giorni nostri)

Ore 10.30 – “A spasso con Gerardo tra le colline e vigneti della Valpolicella” Info e prenotazioni info@ proloconegrardivalpolicella. com o al n. 327 6770992

Partenza dal municipio di Negrar di Valpolicella in collaborazione con l’Università del Tempo Libero e con l’Associazione S-ciapa soche

Ore 11.00 – 14.00 – 16.00 – Degustazione in piazza in collaborazione con il Comitato di Montagna del Parmigiano Reggiano.

Prenotazione fino ad esaurimento dei posti: info@ proloconegrardivalpolicella. com o al n. 327 6770992

Esperienza guidata dall’Associazione Sommelier AIS alla scoperta del palato. Seguirà degustazione con i vini della Valpolicella.

Ore 17.30 – Premiazione Concorso: “Il Palio in vetrina”

Ore 18.00 – PREMIAZIONE DEL CONCORSO ENOLOGICO 70^ PALIO DEL RECIOTO E DELL’AMARONE

Consegna dei premi con animazione

Ore 21.00 – Chiusura stand enogastronomici ed espositori

MARTEDÌ 2 APRILE 2024

Corsa ciclistica internazionale per dilettanti “Gran Premio Palio del Recioto”