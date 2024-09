Coppia di escursionisti bloccata in montagna (in mezzo alle nuvole)

Auronzo di Cadore (BL), 06 – 09 – 24

Verso le 15 la Centrale del 118 è stata attivata da una coppia di escursionisti di Vittorio Veneto (TV), lui di 35 anni, lei di 19 anni, incapaci di proseguire o di ritornare sui propri passi, all’altezza del tratto attrezzato del sentiero che conduce al Bivacco Battaglion Cadore. Poiché le nuvole coprivano il luogo, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha imbarcato due soccorritori della Guardia di finanza di Auronzo e li ha trasportati più in alto possibile. I soccorritori hanno raggiunto gli escursionisti e li hanno aiutati a spostarsi e a raggiungere un punto adatto all’imbarco. Falco è quindi tornato, li ha recuperati e portati in piazzola ad Auronzo, da dove sono stati riaccompagnati alla loro macchina in Val Giralba.