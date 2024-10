Controlli interforze a Vicenza: un arresto ed un espulso

Nel corso del pomeriggio di ieri, a Vicenza, è stato attuato un mirato controllo straordinario interforze del territorio per il contrasto alla criminalità diffusa nelle zone cittadine oggetto di segnalazioni ed esposti.

L’attività ha riguardato, in particolar modo, Campo Marzo, l’area della Stazione SVT, la Stazione Ferroviaria, Viale Milano, Viale della Pace, il quartiere San Pio X ed alcuni bar ed esercizi commerciali.

Al servizio hanno concorso le Volanti e l’Ufficio Immigrazione della Questura, la Polizia Ferroviaria di Vicenza, il Reparto Prevenzione Crimine di Padova, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Vicenza.

Controllate 185 persone, di cui 95 stranieri e 49 con precedenti penali e/o di Polizia, 14 veicoli, 2 esercizi pubblici (bar, sale scommesse).

Gli esiti del controllo sono in queste ore al vaglio dei competenti uffici della Questura.

In Campo Marzo è stato rintracciato un cittadino italiano, residente a Vicenza, destinatario di un ordine di carcerazione che è stato eseguito dagli Agenti delle Volanti.

In Viale della Pace è stato rintracciato uno straniero, di origine del Bangladesh, che aveva violato l’Ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni. L’uomo è stato quindi accompagno in Questura e denunciato all’Autorità Giudiziaria. Nei suoi confronti sono state avviate le procedure per l’espulsione coattiva.