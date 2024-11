Controlli GdF e Polizia Locale su alloggi ad extracomunitari: sanzioni per 3 mila euro

A seguito dei riscontri acquisiti nel corso di servizi di controllo interforze svolti nel comune di Thiene, il giorno 05/11 us e’ stato dato corso ad una attività congiunta, che ha visto coinvolte n. 2 pattuglie della Polizia Locale N.E.Vi. e militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Thiene, finalizzata al controllo dell’occupazione e del regolare utilizzo di alcuni immobili ubicati in via Marconi di Thiene, già in passato oggetto di criticità sociale.

Dal controllo sono emerse alcune irregolarità nell’ospitalità di cittadini extracomunitari, regolari in Italia ma alloggiati senza le dovute e preventive comunicazioni all’Autorità di Pubblica Sicurezza, nel termine delle 48 ore.

Si è accertata anche la presenza di lavori di ristrutturazione che saranno oggetto di valutazione da parte del competente ufficio tecnico comunale per gli opportuni approfondimenti e per l’adzione degli eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenti.

Segnalato inoltre l’utilizzo di un sottotetto come dormitorio.

L’intervento congiunto di Guardia di Finanza e Polizia Locale ha consentito di approfondire nel suo complesso problematiche che interessano vari ambiti che vanno da aspetti anagrafici, di edilizia, ambientale e fiscale.

Sono state elevate violazioni per complessivi tremila euro.