Controlli dei Carabinieri nel Vicentino: multato bar per carenza d’igiene e negozio di abbigliamento per irregolarità

I Carabinieri della Compagnia di Thiene hanno condotto un’operazione di controllo del territorio, impiegando 24 militari e oltre 10 pattuglie delle Stazioni Carabinieri dipendenti. Il dispositivo è stato supportato dal servizio di pronto intervento del Nucleo Operativo Radiomobile, dai militari del NAS di Padova, dal Nucleo Ispettorato Lavoro di Vicenza e dai Carabinieri del Nucleo Cinofili di Torreglia (PD).

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno effettuato una vigilanza dinamica a Villaverla, identificando 48 persone, di cui 6 con precedenti penali, e controllando 35 veicoli in transito. Con l’ausilio del cane antidroga “Garwin”, un 34enne originario del Bangladesh è stato trovato in possesso di quasi 1 grammo di hashish e segnalato alla Prefettura di Vicenza, con contestuale sequestro della sostanza.

I militari del NAS, durante un’ispezione a un bar di Villaverla, hanno riscontrato carenze igienico-sanitarie e inadeguatezze strutturali, segnalando la situazione all’Azienda Sanitaria locale e multando il titolare per 1.000 euro.

A Costabissara, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro, supportati dai militari della Tenenza di Dueville, hanno ispezionato un negozio di abbigliamento, rilevando irregolarità relative alla salute e sicurezza dei lavoratori. L’amministratore unico dell’attività commerciale, un cittadino cinese residente a Costabissara, è stato sanzionato con ammende per oltre 6.000 euro e deferito in stato di libertà alla Procura di Vicenza per le irregolarità riscontrate.