Controlli alla Festa del Bacalà: fermato ed espulso pregiudicato

Il 17 settembre, durante la “37^ Edizione della Festa del Bacalà” a Sandrigo, anticipata dal “Gran Galà del Bacalà” organizzato dalla Confraternita del Bacalà, si è svolta un’operazione straordinaria di Polizia interforze. L’obiettivo era incrementare i livelli di sicurezza e prevenire reati, con particolare attenzione ad alcune aree urbane.

All’operazione hanno partecipato circa 25 operatori tra Volanti, Squadra Mobile e Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza, supportati dal Reparto Prevenzione Crimine di Padova, nonché Carabinieri e Polizia Locale “Nord-Est Vicentino”. Nel corso dell’intervento, sono state identificate 50 persone, tra cui 12 stranieri e 12 con precedenti penali o di polizia. Sono stati controllati anche 3 esercizi pubblici, 1 sala giochi e 112 veicoli attraverso il sistema “Mercurio”.

Durante i controlli, nei pressi di un bar, è stato rintracciato L.E., cittadino albanese di 45 anni, noto nella comunità locale per comportamenti provocatori e per essere coinvolto nello spaccio di stupefacenti. L’uomo, con numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, era soggetto a un provvedimento di espulsione per la sua pericolosità sociale.

L.E. è stato quindi accompagnato in Questura, dove gli è stato notificato il provvedimento di espulsione. Successivamente, è stato trasferito all’aeroporto di Treviso e imbarcato su un volo per Tirana, venendo rimpatriato in Albania. Qualora tentasse di rientrare in Italia, sarebbe immediatamente arrestato.

Entrato regolarmente in Italia nel 2000, L.E. ha perso i requisiti per il soggiorno legale e nel 2003 ha iniziato a delinquere, accumulando denunce e condanne, soprattutto per spaccio di stupefacenti. Dopo aver lasciato l’Italia nel 2019, ha tentato di rientrare illegalmente nel 2021 e, dopo ulteriori reati, è stato condannato nel 2023 con ordine di espulsione. L’espulsione è stata eseguita ieri, grazie alla collaborazione tra l’Ufficio Immigrazione e la Squadra Mobile.