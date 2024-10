Controlli a Vicenza: fermato migrante spacciatore

Nel pomeriggio di ieri è stato effettuato un nuovo servizio interforze a Vicenza, mirato al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio di stupefacenti e dell’immigrazione irregolare.

Le operazioni hanno interessato le principali aree segnalate dai cittadini, tra cui Campo Marzo, Piazzale Bologna, le piazze del centro storico, Corso SS Felice e Fortunato, Viale San Lazzaro e le zone limitrofe, oltre a diversi quartieri nelle aree Ovest ed Est della città. Sono stati inoltre controllati alcuni bar segnalati dai residenti nelle zone di Via Parini, Viale San Lazzaro e Via Lanza.

Hanno partecipato alla collaborazione la Questura di Vicenza (UPGSP, Immigrazione e Polizia Scientifica), la Polizia Ferroviaria, il Reparto Prevenzione Crimine di Padova, il Comando Provinciale dei Carabinieri e la Polizia Locale di Vicenza, con un totale di circa 30 operatori coinvolti.

Risultati dell’operazione:

Identificate 129 persone, di cui 39 stranieri e 14 con precedenti penali o di polizia

Controllati 2 veicoli e 5 esercizi pubblici/bar o sale scommesse

Nell’ambito di queste attività, finalizzate al miglioramento della sicurezza sul territorio come stabilito dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato arrestato A.E., cittadino nigeriano di 25 anni.

Nel dettaglio, nel pomeriggio di ieri in via Verdi, un’operazione congiunta tra la Polizia di Stato e la Polizia Locale ha portato al fermo di un cittadino nigeriano, trovato in possesso di circa 1,16 grammi di cocaina e 1,31 grammi di eroina, suddivisi in 16 dosi, oltre a 82 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato condotto in Questura per il fotosegnalamento e denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.