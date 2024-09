Controlli a Schio – Sequestrati prodotti non regolari, segnalate sei persone per droga e fermato un ubriaco alla guida

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, nell’ambito del più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, ha predisposto, anche nel territorio di Schio e dei comuni limitrofi, un piano di rafforzamento dei controlli in occasione dell’incremento dei flussi turistici nel corso del periodo estivo. Le attività poste in essere dalle pattuglie impiegate sul territorio hanno permesso di sanzionare diverse condotte relative al consumo di sostanze stupefacenti, all’illecita commercializzazione di prodotti non conformi; un automobilista è stato inoltre segnalato alla Procura della Repubblica di Vicenza in quanto colto alla guida in stato di ebrezza.

In tale contesto, i finanzieri della Compagnia di Schio, all’esito di attività volte alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di stupefacenti e psicotrope, hanno segnalato alla Prefettura di Vicenza sei persone, tra cui un minorenne, per violazioni relative alla detenzione per uso personale di decine di dosi di hashish e marijuana.

Inoltre, sono stati effettuati due distinti accessi in attività commerciali del comune scledense: in tale ambito l’attenzione dei militari si è rivolta ad una serie di articoli posti in vendita sugli scaffali dei negozi che, a seguito di apposite verifiche, ha permesso di rilevare la commercializzazione di diversi prodotti – rispettivamente detergenti e prodotti di cancelleria ad uso scolastico – privi delle avvertenze in lingua italiana ovvero della marcatura CE come previsto dalle disposizioni contenute nei relativi regolamenti europei.

Complessivamente, sono stati posti sotto sequestro circa 250 articoli e sono state irrogate sanzioni amministrative per oltre 13 mila euro.

Da ultimo, nel corso di un pattugliamento notturno nell’ambito del servizio “117”, i finanzieri hanno intimato l’alt e successivamente sottoposto al cd. alcoltest – con il supporto di altra Forza di Polizia – il conducente di un veicolo in transito nei pressi del comune di Malo. L’esito dell’accertamento ha permesso di appurare un tasso alcolico del valore di 1.42 gr/l (a fronte di un valore massimo consentito pari a 0,5 g/litro): si è proceduto quindi al ritiro della patente di guida, ai fini della successiva adozione del provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 12 mesi, alla decurtazione di 10 punti nonché alla segnalazione del guidatore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante prevista per le violazioni rilevate in orario notturno.