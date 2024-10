Controlli a Schio – Giovani trovati con droga, donna fa incidente e rifiuta alcoltest

I Carabinieri della Compagnia di Schio, nei giorni scorsi, hanno dato corso ad un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere la consumazione di reati in genere, che ha visto impiegato varie pattuglie sia con colori d’istituto che con targhe di copertura. Due persone sono state denunciate in stato di libertà e tre segnalate in via amministrativa quali assuntori di stupefacenti.

A Schio, tre sono i giovani che, sottoposti a controllo nella zona del centro storico cittadino, sono stati trovati in possesso – per uso personale – di alcune dosi di sostanze stupefacenti del tipo “eroina” e “cocaina”. Lo stupefacente è stato sequestrato e per i possessori è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Vicenza.

Sempre a Schio, un 53enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per l’ipotesi di reato di porto abusivo di armi poiché, sottoposto a controllo in zona stazione FF.SS., veniva trovato in possesso di tre coltelli a serramanico che occultava all’interno di uno zaino, che venivano sequestrati.

A seguito di un intervento in un sinistro stradale senza feriti avvenuto a Schio, una 57enne si è rifiutata di sottoporsi agli acertamenti qualitativi per la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. È scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza e contestualmente è stata ritirata la patente di guida ed il veicolo sottoposto a sequestro.