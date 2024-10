Conti spiati – Licenziato il bancario Coviello. Zaia: “Peccato che non abbiano visto anche i miei mutui”

Vincenzo Coviello, ex dipendente della filiale Intesa SanPaolo di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani), è indagato per accesso abusivo a sistemi informatici e tentato procacciamento di informazioni riguardanti la sicurezza dello Stato. Coviello, licenziato ad agosto, è accusato di aver spiato i conti correnti di 3.572 clienti dell’istituto bancario, tra cui anche quello della premier Giorgia Meloni.

Ieri, su disposizione della Procura di Bari, ufficiali di polizia giudiziaria hanno perquisito l’abitazione dell’ex dipendente, sequestrando smartphone, tablet, hard disk e altri dispositivi informatici, che saranno sottoposti a perizie forensi. Coviello avrebbe consultato i dati di numerosi personaggi pubblici, tra cui politici, celebrità e sportivi. Oltre alla premier, sarebbero stati spiati anche i conti della sorella Arianna Meloni, dell’ex compagno Andrea Giambruno, e di figure istituzionali come i ministri Guido Crosetto, Raffaele Fitto e Daniela Santanché, oltre ai governatori Michele Emiliano e Luca Zaia.

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha commentato con ironia la vicenda, affermando: “Mi dispiace che nei conti correnti non si vedano i mutui, almeno avrebbero avuto un quadro completo delle mie attività e passività”. Tuttavia, ha espresso preoccupazione per la gravità della situazione, sottolineando come “sia sorprendente che una persona possa effettuare seimila accessi senza che i sistemi di controllo lo impediscano”. Zaia ha suggerito di implementare misure di sicurezza più rigorose per i correntisti, come la notifica in tempo reale degli accessi ai conti, specificando nome, cognome e motivazioni di chi vi accede.

Infine, Zaia ha concluso con una riflessione: “Speriamo che questa vicenda non si riveli parte di un disegno più complesso, magari alimentato da chi aveva bisogno di raccogliere informazioni o creare dossier”.