Coltivazione di marijuana scoperta in un capannone industriale: una vera serra indoor (FOTO)

Nella serata di martedì 5 novembre, i Carabinieri della Stazione di Camisano coadiuvati dai colleghi della Stazione di Torre di Quartisolo sono intervenuti in un capannone industriale in Via dell’Artigianato a Camisano Vicentino, trovando una coltivazione di marijuana di vaste dimensioni. L’operazione è scattata dopo una segnalazione del curatore fallimentare, incaricato dal Tribunale di Venezia, presente per eseguire verifiche legate alla liquidazione giudiziale dell’azienda affittuaria dello stabile.

Entrando nell’area industriale, i militari si sono trovati di fronte a una vera e propria serra indoor, con

piante di marijuana disposte su larga scala, attrezzature sofisticate per l’irrigazione e sistemi di

aerazione professionali. Oltre alle strutture per la coltivazione, all’interno del capannone erano

presenti spazi attrezzati per la permanenza prolungata, con tutto il necessario per garantire continuità

all’attività illecita.

Al termine dell’ispezione, svolta dai militari operanti unitamente alle unità Cinofile del Nucleo

Carabinieri di Torreglia (PD), sono state sequestrate circa 5 chilogrammi di marijuana, 306 grammi

di cocaina e una somma di 700 euro in contanti, rinvenuti sul posto. L’intera area è stata posta sotto

sequestro e sono ora in corso indagini per identificare i responsabili dell’attività.