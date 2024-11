Codice rosso nel Vicentino: maltratta moglie e figli. Arrestato 48enne e famiglia trasferita in una struttura protetta

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

I carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette hanno arrestato un uomo di 48 anni per aver violato il provvedimento cautelare di allontanamento dalla casa familiare. Nei giorni precedenti, i militari avevano eseguito una misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura di Vicenza, che disponeva l’allontanamento dell’uomo per presunti maltrattamenti in famiglia.

Le indagini dei carabinieri avevano ricostruito una serie di comportamenti violenti dell’uomo nei confronti della moglie e dei figli, che nel frattempo sono stati trasferiti in una struttura protetta. Il giorno successivo all’allontanamento, i militari hanno sorpreso l’uomo presso l’abitazione da cui doveva tenersi lontano, procedendo così al suo arresto e trasferimento nel carcere di Vicenza. Dopo l’udienza di convalida, il Giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, su richiesta della Procura berica.

