Città francese invasa dai topi (grandi come gatti)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Ogni sera, al calar della notte, un’invasione di ratti si abbatte sul quartiere di Seyne-sur-Mer, vicino a Tolone. Negli ultimi mesi, il numero dei roditori è aumentato a dismisura, lasciando i residenti nel panico. “Scendiamo dall’auto e vediamo topi che vagano ovunque. Salgono anche nelle macchine e ci seguono dentro casa. Una volta mia figlia è stata inseguita da un topo, aveva troppa paura”, racconta un abitante del quartiere. La situazione è talmente grave che in pieno giorno sono visibili le tane dei roditori. “Abbiamo sempre paura, dobbiamo tenere tutto chiuso”, afferma una giovane residente, mentre un altro aggiunge: “Una volta mia nipote stava giocando in cortile quando è comparso un topo. Non sono topi, sono quasi gatti!”.

Oltre alla paura, i roditori causano danni materiali. “I topi mangiano i cavi delle auto”, racconta un residente, che ha dovuto spendere 350 euro per riparazioni. Il problema coinvolge anche le aziende, con un farmacista che ha trovato topi nella propria riserva. “Gridiamo e cerchiamo di allontanarli, ma senza molto successo”, racconta un dipendente.

Di fronte a questa emergenza, il Comune ha stanziato un budget di 45.000 euro per la lotta ai roditori. “Abbiamo messo 1.000 esche avvelenate nelle fogne e 50 chili di granuli nelle tane. È un’operazione enorme”, afferma Nathalie Bicais, sindaco di La Seyne-sur-Mer. Tuttavia, le autorità avvertono che, senza una modifica delle abitudini dei cittadini, gli sforzi saranno vani. “C’è inciviltà e rifiuti intorno ai contenitori. La situazione è peggiorata dopo il Covid, con le persone che evitano di toccare i coperchi dei bidoni e lasciano spazzatura fuori”, spiega Laurence Dumrortier, direttore dell’impianto di disinfezione di Fréjus. Nonostante le misure prese, ogni anno una coppia di ratti può generare fino a 1.000 piccoli.