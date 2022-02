Cinque app per mangiare e fare la spesa in modo sano e sicuro a seconda della dieta

Intolleranze, allergie, regimi dietetici particolari: alle volte trovare dei piatti che rispondano alle nostre esigenze non è sempre semplice. A tavola si è tutti diversi: c’è chi segue una dieta priva di zuccheri, chi preferisce limitare il sale o aumentare le proteine. E ancora, chi ha scelto di seguire una dieta vegetariana o vegana. Senza dimenticare le tante intolleranze e allergie. Se andare al supermercato si trasforma in una missione investigativa alla ricerca di ingredienti sospetti nelle etichette, scegliere un ristorante che proponga un menù interessante può diventare una vera e propria caccia al tesoro. La tecnologia ci viene, per fortuna, in aiuto: ecco alcune app per mangiare e fare la spesa in modo sano e sicuro a seconda delle necessità alimentari.

Yuka ci svela la qualità dei prodotti al supermercato

Vi siete mai chiesti se i prodotti che consumate abitualmente sono sicuri per la vostra salute? Se nascondessero degli ingredienti poco salutari? Grazie a Yuka è possibile fare la spesa in maniera più consapevole. Basterà scansionare il codice a barre di tutti i prodotti a cui siamo interessati per decifrare e analizzare i loro componenti. Non solo, quando incontra un prodotto che valuta come rischioso, Yuka offre delle soluzioni alternative.

AIC Mobile: dritte e consigli per le persone con celiachia

Come migliorare la vita quotidiana delle persone con celiachia? Grazie ad AIC Mobile chi soffre di celiachia può individuare facilmente i prodotti idonei alla sua dieta e i locali che offrono un servizio senza glutine ovunque si trovi. AIC Mobile ha diverse sezioni: alimentazione fuori casa, prontuario degli alimenti e gluten-free store, per scegliere in tutta comodità e sicurezza dove mangiare e acquistare gluten-free.

Con GeniusVeg e GeniusFood il nutrizionista in tasca

GeniusVeg permette di scegliere i prodotti più adatti per una dieta vegana, vegetariana o pescetariana. Per scoprire se un prodotto alimentare contiene ingredienti compatibili con la vostra dieta basterà scansionare il codice a barre del prodotto. In caso contrario, GeniusVeg proporrà una lista di prodotti alternativi. Stesso funzionamento per l’app GeniusFood: tutti coloro che presentano intolleranze o allergie potranno segnalare le proprie restrizioni e l’applicazione, tramite la scansione del codice a barre del prodotto di interesse, segnalerà l’eventuale presenza dell’ingrediente indesiderato.

MyCia, l’app che vi suggerisce dove trovare il vostro piatto preferito

MyCia aiuta le persone a trovare il ristorante perfetto per le proprie preferenze o esigenze alimentari. Basterà rispondere ad alcune domande per completare la vostra carta d’identità alimentare con il regime prescelto, i cibi non graditi ed eventuali allergie. Sulla base delle risposte, e delle vostre esigenze, l’algoritmo della piattaforma troverà il ristorante con il menù più adeguato.

HappyCow, una guida ai ristoranti vegani in tutto il mondo

Come trovare cibo vegano mentre si è in viaggio? HappyCow raccoglie ristoranti vegan friendly da ben 180 paesi. Grazie all’app potrete localizzare sulla mappa i ristoranti vegani o con opzioni vegetali più vicini.