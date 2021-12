Incendio nella notte nel Vicentino. I vigili del fuoco del distaccamento di Schio sono intervenuti per spegnere le fiamme di un rogo in via del Campo Sportivo a Schio. Un chiosco situato nella via, noto come bar Al Molo, è andato completamente distutto. Sul posto anche i carabinieri per accertare le cause, che al momento non sono note. Non è esclusa alcuna ipotesi.