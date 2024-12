Chiesa di Scalini: due persone denunciate per vandalismo

Verso la fine del mese di luglio scorso, i carabinieri della Stazione di Arsiero intervenivano presso

la “Chiesa di Scalini”, sita in quel centro, poiché ignoti, dopo essersi introdotti abusivamente

all’interno, avevano arrecato vari danni e tentato di forzare la cassetta delle offerte.

I carabinieri della Stazione di Arsiero, al termine di un’attività investigativa sviluppata a seguito di

tali fatti, individuavano i due autori, un 24enne guineano ed un 19enne italiano, residenti nella

provincia di Vicenza, che venivano deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di

Vicenza per le ipotesi di reato di danneggiamento aggravato, offesa ad una confessione religiosa e

tentato furto in concorso.