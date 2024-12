Chiampo – Incidente fra furgone ed auto: un ferito (video e foto)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un incidente stradale si è verificato oggi, martedì 17 dicembre, intorno alle 16, a Chiampo, in via dei Laghi, all’altezza dell’intersezione con via Bioli Alti (zona industriale). In base alle prime frammentarie informazioni, il conducente di un furgone Fiat Doblò (P.G. 67enne residente in Vallata), si sarebbe scontrato con una Fiat Punto (condotta da P.G. 60enne residente in Vallata) mentre affrontava una curva, capottandosi e finendo rovesciato a lato della strada.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale di Arzignano, i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il ferito dall’abitacolo, e un’ambulanza del SUEM 118. Il conducente del furgone, che ha riportato ferite non gravi, è stato trasportato all’ospedale di Arzignano per le cure del caso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La strada è rimasta chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza.