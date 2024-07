Chef veneto di fama mondiale trovato morto in uno yacht in Arabia Saudita

Il noto chef Paolo Bellamio, di Ponso nel Padovano è stato trovato morto nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 luglio nella cabina di uno yacht in Arabia Saudita al largo della città di Jeddah. 41 anni, noto in tutto il mondo, aveva iniziato la sua carriera da giovanissimo lavorando per noti ristoranti. Sarebbe stato trovato dai colleghi che non lo avevano visto arrivare il cucina dello yacht di proprietà di un ricco asiatico. Paolo Bellamio era sposato con Grace, donna thailandese e aveva due figlie piccole. Era stato head chef del Caffè Florian di Dubai, testimonial di uno spot di Peroni per il Vicino Oriente e ospite di Report. Non aveva apparentemente problemi di salute e la famiglia ha intenzione di chiedere l’autopsia.