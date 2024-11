Cede la copertura della chiesa parrocchiale di Piovene

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 12:30, di martedì 12 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti presso la Chiesa parrocchiale di Via Monte Vengio a Piovene Rocchette per il distacco di alcuni pannelli della copertura del tetto.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Schio e da Vicenza con una piattaforma aerea, hanno provveduto alla rimozione dei pannelli composti di rame e catramina già distaccatosi e di tutti quelli pericolanti, oltre una trentina. Il funzionario di guardia recatosi sul posto ha provveduto ad un sopralluogo tecnico per escludere che il danno del tetto si fosse esteso alla struttura.

La Chiesa rimane agibile, anche se sono necessari urgenti lavori di ripristino della copertura del tetto.

Le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza della Chiesa di San Giuseppe e degli spazi limitrofi sono terminate alle 15:30.

