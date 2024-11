Caso Moussa, la senatrice Cucchi (sinistra): “Serve una ricostruzione completa dalla procura”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

“Una ricostruzione completa è quanto ci aspettiamo dalla procura di Verona, perché è dovuta a Moussa, ai suoi familiari e a tutti noi.” Queste le parole della senatrice Ilaria Cucchi, intervenuta oggi a Palazzo Madama in occasione di un convegno dedicato alla vicenda del 26enne maliano Moussa, ucciso a Verona con un colpo di pistola sparato da un agente della Polfer.

Secondo quanto riportato dalla stampa, sembrerebbe che manchino le immagini decisive della sparatoria e della morte di Moussa, poiché le telecamere presenti nell’area sarebbero state spente al momento dell’accaduto.

La senatrice Cucchi ha sottolineato la gravità della situazione: “La mancanza di questi elementi fondamentali getta ombre sulla possibilità di accertare la verità. Dobbiamo pretendere chiarezza e trasparenza, perché non si tratta solo di giustizia per Moussa e la sua famiglia, ma per tutti noi.”

Non sono mancate critiche rivolte al contesto politico attuale. “Grazie alla propaganda del governo,” ha concluso la senatrice, “queste situazioni saranno sempre più frequenti, avvolte dall’indifferenza generale e con la colpa che verrà sempre scaricata sugli altri.”

Il caso di Moussa ha suscitato un ampio dibattito a livello nazionale, sollevando questioni riguardo l’uso della forza da parte delle forze dell’ordine e il monitoraggio delle operazioni tramite strumenti di sorveglianza. La vicenda resta sotto la lente d’ingrandimento, con l’opinione pubblica che chiede risposte rapide e puntuali.