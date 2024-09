Boom di presenze per “Campagna Amica sotto il cielo di Asiago”, l’evento rigorosamente a km0 è sbarcato lo scorso weekend in Piazza Carli ad Asiago, grazie a Coldiretti e Campagna Amica Vicenza, con il contributo della Camera di commercio di Vicenza ed il patrocinio del Comune di Asiago.

Dopo la partecipata escursione nelle malghe della Val Formica, promossa da Asiagoguide, la mattinata è proseguita con un appuntamento culturale il reading letterario “Asiago una montagna tutta da leggere” con Moreno Corà ed Ezio Pesavento Squinz, letteralmente preso d’assalto da persone delle più diverse fasce d’età, catturate dall’avvincente esposizione ed incuriosite dal fascino dell’Altopiano.

Per l’intera giornata in Piazza Carli ha dominato il colore giallo, con gli inconfondibili gazebo di Coldiretti e Campagna Amica Vicenza, che hanno attratto molti cittadini e turisti alla ricerca del prodotto tipico distintivo della tradizione veneta da portare in tavola con la certezza della genuinità e freschezza.

“Fare la spesa nei nostri mercati è un’esperienza esaltante – commenta il presidente di Campagna Amica Vicenza, Raffaele Cogo – perché consente non solo di trovare ciò che si cerca, ma anche di scoprire alimenti creduti scomparsi o mai conosciuti e riportati sotto ai riflettori direttamente dai produttori. Uomini e donne innamorati del proprio mestiere e sempre in prima linea, con la propria faccia, per proporre ricette e modi nuovi, che rispolverano le antiche tradizioni, per usare le eccellenze della terra in cucina”.

Nel pomeriggio è stata la volta della degustazione guidata degli oli evo e dei mieli del Veneto a cura delle aziende agricole del territorio. Un altro appuntamento partecipato e che ha destato grande attenzione da parte dei visitatori.

“L’appuntamento ad Asiago non ha tradito le aspettative – conclude il presidente Cogo – e, come ogni anno, abbiamo riscoperto un territorio che apprezza i prodotti locali e non vuole rinunciare al gusto ed ai sapori tipici delle campagne venete, sinonimo di qualità ed eccellenza senza pari”.