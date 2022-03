Camion contromano in Valsugana: panico fra gli automobilisti (VIDEO)

In aggiornamento…

Panico fra gli automobilisti oggi pomeriggio in Strada Statale 47 Valsugana. Un automobilista ha ripreso con lo smartphone un camion che procedeva contromano lungo la strada all’altezza dell’uscita che porta a Primolano, Asiago ed Enego. Si tratta di un’arteria a doppia carreggiata. Nel video si vedono le auto che procedono nel senso giusto rallentare. Una situazione molto pericolosa aggravata dal fatto che il mezzo in questione è un’autocisterna. Non sono stati finora segnalati incidenti