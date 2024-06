Brendola pensa al cuore: a San Vito la postazione con defibrillatore

BRENDOLA PAESE SEMPRE PIU’ CARDIO-PROTETTO: INAUGURATA LA POSTAZIONE CON DEFIBRILLATORE NELLA FRAZIONE DI SAN VITO

La piazzetta all’incrocio tra vie Lampertico e San Vito, antistante il sagrato della chiesa, ospita da stamattina (sabato 15 giugno) una postazione con un defibrillatore semi-automatico per esterni (DAE). La scelta dell’Amministrazione Comunale di posizionare il defibrillatore di ultima generazione, completo di teca, è quello di rendere accessibile agli abitanti della frazione il dispositivo salvavita che garantisce interventi rapidi in caso di arresto cardiaco. La piazza di San Vito è inoltre un punto di partenza e arrivo per tanti sportivi e famiglie che a piedi o in bici frequentano i sentieri dei colli circostanti per questo è importante la presenza di un presidio a disposizione di chi può averne bisogno, per un primo soccorso.

All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco Bruno Beltrame, gli assessori al bilancio Giuseppe Rodighiero e al Sociale Gloria Dal Ferro, e il capogruppo degli Alpini di San Vito Lorenzino Mancin. La manutenzione e la verifica del defibrillatore sono affidate all’associazione Sogit di Brendola, presieduta da Luigi Lazzari.

“Grazie anche a questo nuovo ulteriore defibrillatore, collocato in un luogo strategico del paese – ha affermato il sindaco Bruno Beltrame – il Comune di Brendola è sempre più un Comune cardio-protetto. In caso di arresto cardiaco – ha evidenziato – ogni minuto è importantissimo ed avere a disposizione un defibrillatore può rivelarsi fondamentale per salvare una vita e intervenire subito, prima dell’arrivo dei soccorritori medici. Inoltre la presenza del dispositivo negli spazi pubblici contribuisce a rendere quell’ambiente più sicuro e accogliente”.

Il primo cittadino Beltrame ha anche sottolineato l’importanza di saper agire in modo tempestivo e corretto in caso di persone colte da malore: “A nome dell’Amministrazione Comunale – ha aggiunto – desidero esprimere un particolare ringraziamento ai tanti volontari brendolani che, nel corso degli anni, hanno partecipato ai corsi di primo soccorso specifici, organizzati anche dalla Sogit, per l’utilizzo del defibrillatore e sono quindi addestrati per intervenire nelle situazioni di emergenza. L’auspicio e che il loro senso civico e la loro disponibilità verso la nostra Comunità – ha concluso – siano un esempio da imitare per tutti, soprattutto per i giovani”.

Anche gli assessori Rodighiero e Dal Ferro, nel portare il loro saluto, hanno ribadito l’importanza che la frazione di San Vito sia dotata di un defibrillatore, per una maggiore sicurezza dei residenti ed in occasioni di manifestazioni come la sagra che si sta svolgendo in questi giorni.

Con questo sale a 8 il numero dei defibrillatori presenti nel territorio di Brendola: gli altri si trovano in Piazza Mercato presso la sede della Banca delle Terre Venete, nella portineria della scuola media Galilei, all’interno Palazzetto dello Sport, in Piazzetta del Donatore nella zona degli impianti sportivi, all’esterno del Centro di Pubblica Utilità di Vò, in Piazza della Vittoria e all’interno del Palazzo Municipale.