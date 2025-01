Bosco in fiamme nel Vicentino

SCHIO, PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DELL’INCENDIO DI SOTTOBOSCO

Ancora in corso, oggi giovedì 2 gennaio, le ultime operazioni di spegnimento degli ultimi focolai dell’incendio di sottobosco divampato nel pomeriggio del 1 gennaio sopra l’abitato di Poleo di Schio.

Questa mattina dopo le operazioni di spegnimento di ieri dei vigili del fuoco e delle squadre di protezione civile, l’intervento dell’elicottero della regione con lanci mirati sugli ultimi focolai.

Sul posto i vigili del fuoco volontari di Thiene che stanno rifornendo le vasche di approvvigionamento idrico per l’elicottero.

SCHIO, IN FIAMME ZONA BOSCHIVA SOPRA POLEO

Dalle 16:30, di mercoledì 1° gennaio, i vigili del fuoco stanno operando in una zona boschiva appena sopra l’abitato di Poleo a Schio per un incendio di rovi e sottobosco. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate dal locale distaccamento e da Vicenza con un modulo antincendio, hanno contenuto le fiamme che hanno coinvolto oltre due ettari di superficie. In rinforzo anche due squadre dell’antincendio boschivo della protezione civile. Operazioni di spegnimento ancora in corso.