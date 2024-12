Bomba Day fra Valdagno e Cornedo (senza evacuazioni): ordigno bellico sarà disinnescato in una cava di Cornedo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il prossimo lunedì 16 dicembre 2024, il personale militare dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore” di Legnago sarà impegnato nelle operazioni di bonifica e disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto a Valdagno, in contrada Cengi. Per garantire la sicurezza, l’intervento avverrà nella cava “Grolla” situata nel comune di Cornedo Vicentino. Ricordiamo che per questa operazione non sono previste evacuazioni e quindi disagi per la popolazione.

Come comunicato dalla Prefettura di Vicenza, l’area della cava sarà interdetta al pubblico e a qualsiasi attività estrattiva o collegata per tutta la durata delle operazioni. Il personale specializzato provvederà a neutralizzare l’ordigno in sicurezza, seguendo le procedure previste per questo tipo di interventi.

La ditta Faba Marmi Srl, titolare dell’autorizzazione mineraria per la cava, ha ricevuto istruzioni di interrompere le attività in loco e garantire la piena disponibilità del sito. Saranno inoltre predisposte le indicazioni per gestire l’accesso all’area interessata, in stretta collaborazione con le autorità competenti.

L’operazione coinvolge numerosi enti, tra cui la Regione Veneto, la Provincia di Vicenza, le amministrazioni comunali di Valdagno e Cornedo Vicentino, le forze dell’ordine, e il personale della Croce Rossa Italiana. Il coordinamento è affidato alla Prefettura, che ha ribadito l’importanza della collaborazione di tutti per la buona riuscita delle operazioni.

L’intervento rappresenta un’ulteriore azione per garantire la sicurezza pubblica in un territorio ancora segnato dai residui bellici della Seconda Guerra Mondiale.