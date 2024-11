Blitz in città: sotto scacco le zone calde del “quadrilatero”, 176 persone controllate

Nel corso del pomeriggio di ieri, a Vicenza è stato attuato un controllo straordinario del territorio, in sinergia tra Polizia di Stato e Polizia Locale di Vicenza, per il contrasto alla criminalità diffusa nelle zone cittadine oggetto di segnalazioni ed esposti.

Monitorate, in particolare, le zona di Campo Marzo, Via Gorizia, Via Napoli, i Giardini Salvi, il “quadrilatero”, Corso Santi Felice e Fortunato, l’area del centro storico ed alcuni esercizi pubblici/bar e sale scommesse in Corso Santi Felice e Fortunato e Via Sella.

Nella zona della Stazione Ferroviaria sono stati intensificati i servizi a cura della Polizia Ferroviaria di Vicenza.

Controllate 176 persone, di cui 65 stranieri e 30 con precedenti penali e/o di Polizia, 23 veicoli, 3 esercizi pubblici (bar, sale scommesse).

Gli esiti del controllo sono in queste ore al vaglio dei competenti uffici della Questura.

In Via Gorizia è stato rintracciato un cittadino italiano residente ad Asiago, accompagnato in Questura per la notifica di atti amministrativi.

In Via Napoli è stato controllato un cittadino italiano originario di Potenza, con a carico la misura del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Vicenza. Questi è stato pertanto accompagnato in Questura e denunciato all’Autorità Giudiziaria.