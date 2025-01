Basso Vicentino – Giovane arrampicatore precipita dalla parete, portato in ospedale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri nella falesia di Barbarano Vicentino, coinvolgendo un giovane freeclimber. Intorno alle 15:30, la Centrale operativa del 118 di Vicenza ha allertato il Soccorso Alpino di Padova per un ventenne di Mordano (BO), caduto durante un’arrampicata.

Il giovane, che si trovava in compagnia di amici, è precipitato al secondo tiro di una via, terminando la caduta su una cengia sottostante e riportando un trauma alla schiena. Una decina di soccorritori, tra cui un’infermiera della Stazione, sono intervenuti raggiungendo la sommità della parete e calandosi per prestare aiuto.

Dopo aver stabilizzato il ragazzo e averlo posizionato in barella, i soccorritori lo hanno calato per circa 15 metri fino alla base della parete. Successivamente, la barella è stata trasportata a spalla fino all’ambulanza, che ha trasferito il giovane all’ospedale di Vicenza per le cure necessarie.