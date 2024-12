Basso Vicentino – Finisce nel canale con l’auto: salva per miracolo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Sono terminate alle 23:30 del 1° dicembre, le operazioni di recupero di un’auto finita quasi del tutto sommersa nel fiume Guà, dopo la fuoriuscita di strada avvenuta nel pomeriggio di domenica in via Risaie a Bagnolo di Lonigo. Nessuna persona è rimasta ferita.

Una donna alla guida di una Ford S-Max, ha perso il controllo dell’auto finendo giù dall’argine con l’auto in gran parte sommersa. La conducente, rimasta illesa, è riuscita a venire fuori autonomamente ed è andata a casa. Nel tardo pomeriggio la richiesta alla sala operativa del 115 per il recupero dell’auto, in quanto il carro attrezzi impossibilitato a farlo in autonomia.

I vigili del fuoco intervenuti da Lonigo e Vicenza con i sommozzatori e l’autogrù, hanno imbragato l’auto che è stata issata fino al piano stradale. Sul posto i carabinieri per deviare il traffico e i rilievi del sinistro.