BASSO VICENTINO – Denunciato tabaccaio senza licenza: sequestrati 53 kg di sigarette e altri prodotti di monopolio

I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza, nell’ambito del dispositivo di controllo economico del territorio, hanno eseguito un sequestro di tabacchi lavorati e accessori da fumo illecitamente messi in vendita presso un bar di Lonigo, privo delle necessarie autorizzazioni.

A metà aprile, i militari della Tenenza di Noventa Vicentina avevano già ritirato la licenza di vendita dei tabacchi del bar in questione. Durante un recente controllo, i finanzieri hanno scoperto all’interno dei locali una grande quantità di prodotti da fumo destinati alla vendita, superando di gran lunga l’uso personale. Le Fiamme Gialle hanno quindi sequestrato 1.709 pacchetti di sigarette, 666 tra sigari e sigaretti, 700 prodotti per sigarette elettroniche, 542 accessori per tabacco da fumo e tabacco sfuso, per un peso complessivo di 53,21 kg.

Il proprietario del bar è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria competente per violazione degli articoli 96 della Legge 907/1942 e 8 della Legge 27/1951, che puniscono con l’arresto fino a un anno e con un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro chi vende senza autorizzazione quantitativi di tabacchi superiori a 5 kg.

È stata anche informata l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che avvierà un procedimento autonomo per la chiusura dell’esercizio commerciale per un periodo non inferiore a cinque giorni come sanzione accessoria.

Questo servizio rientra nella più ampia gamma dei compiti della Guardia di Finanza, tra cui la vigilanza dei Monopoli di Stato e la tutela degli interessi dei commercianti onesti, danneggiati dalla concorrenza sleale di chi commette illeciti.