BASSANO – Ubriachi in piazza: due giovani multati dai Carabinieri

Il 6 giugno 2024, la Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, su direttiva del Comando Provinciale di Vicenza.

Durante i controlli, i Carabinieri hanno segnalato al Prefetto di Vicenza un 17enne della zona per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Il giovane, fermato alla guida del proprio ciclomotore in Viale De Gasperi, è stato trovato in possesso di uno spinello contenente una mistura di tabacco e hashish. La sua patente è stata ritirata e il veicolo sequestrato per 30 giorni.

Sempre nel corso delle operazioni, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno emesso due sanzioni amministrative per ubriachezza a una 27enne di Bassano del Grappa e un 30enne di Marostica, trovati in stato di alterazione alcolica in Piazzale Trento, dove stavano disturbando i passanti.

L’impiego dell’elicottero del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Belluno ha permesso di sorvolare l’intero territorio bassanese, con particolare attenzione alla città di Marostica e alle zone colpite dalle recenti criticità idrogeologiche. Sono stati monitorati dall’alto gli smottamenti che hanno interessato le frazioni di San Luca, Via Valeri, e Crosara, Via Sisemol.

Al termine dell’operazione, sono state controllate:

81 persone;

52 veicoli;

12 attività/esercizi commerciali.

I servizi di controllo straordinario continueranno regolarmente, integrando le quotidiane attività delle Stazioni dell’Arma dei Carabinieri, per garantire una costante ed efficace azione preventiva e di contrasto a ogni forma di attività illecita.