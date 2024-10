Bassano – Sfondarono vetrina con un tombino a Isola. Condannati, continuano a rubare. Coppia finisce in carcere

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella mattina del 5 ottobre scorso, i militari della Sezione Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Bassano del Grappa hanno arrestato una donna italiana di 33 anni e il suo fidanzato senegalese di 35 anni, entrambi residenti a Bassano del Grappa. L’operazione è stata eseguita in seguito a un’ordinanza emessa il 4 ottobre 2024 dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza, che ha disposto l’aggravamento delle misure cautelari già in atto, a causa di ripetute violazioni delle prescrizioni imposte.

La vicenda giudiziaria risale al 3 luglio 2024, quando la coppia era stata arrestata dalla Compagnia Carabinieri di Thiene per un furto in un negozio di Isola Vicentina, avvenuto mediante la rottura della vetrina con un tombino. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice aveva imposto l’obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri di Bassano del Grappa, tre volte alla settimana.

Successivamente, i Carabinieri hanno avviato un servizio di sorveglianza sulla coppia, sospettata di aver compiuto vari furti in supermercati nella provincia di Vicenza. Il 23 agosto, dopo aver effettuato un acquisto insignificante in un supermercato di Marostica, sono stati sorpresi con un monopattino rubato del valore di 1.200 euro e con generi alimentari per un valore di circa 135 euro, precedentemente rubati in un altro supermercato.

Dopo le formalità di rito, entrambi sono stati arrestati per furto aggravato e, a seguito dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto per loro una nuova misura cautelare: obbligo di presentazione quotidiana e divieto di allontanamento dal Comune di Bassano del Grappa.

Il 22 settembre, i Carabinieri hanno deferito nuovamente la coppia per ricettazione, dopo aver recuperato un telefono cellulare e carte di credito rubate durante un furto avvenuto a Bassano del Grappa. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti ulteriori oggetti rubati, che sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

In seguito a queste violazioni delle misure cautelari, il Giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi, che sono stati trasferiti nelle case circondariali di Vicenza e Verona Montorio.