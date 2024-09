Bassano – Sequestrati 1.300 articoli irregolari in due negozi

Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Vicenza, nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti e a tutela dei consumatori finali, hanno effettuato controlli su numerosi esercenti nel bassanese, sequestrando oltre 1.300 articoli in violazione del Codice del Consumo. I prodotti, venduti in due negozi di Bassano del Grappa (VI), sono stati ritirati dal mercato, con l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di 2.064 euro.

I controlli della Guardia di Finanza di Bassano del Grappa hanno rilevato la presenza di merce priva delle informazioni minime in lingua italiana necessarie a descrivere correttamente le caratteristiche dei prodotti. In particolare, sono stati sequestrati 1.337 articoli, tra cui oltre 1.000 cover e accessori per smartphone, nonché vari prodotti di bigiotteria e pelletteria. Questi ultimi, potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori, erano messi in vendita senza le informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/05).

Le indagini hanno accertato che i prodotti non rispettavano le normative sull’etichettatura, poiché mancavano le indicazioni in italiano su aspetti fondamentali come precauzioni d’uso e composizione, essenziali per evitare rischi come allergie o utilizzi impropri. Durante l’operazione, le Fiamme Gialle hanno inoltre verificato la regolare certificazione dei corrispettivi, assicurando il rispetto delle normative fiscali vigenti.